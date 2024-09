Meteo Parabiago, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 12,7°C e una massima che raggiungerà i 22,9°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

Nella notte, le condizioni meteo a Parabiago saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che si aggira attorno al 99%. La velocità del vento sarà moderata, intorno agli 8,6 km/h, con direzione nord. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto alti, attorno al 54%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,6°C alle 08:00 e arrivando a 22,3°C entro le 12:00. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 7,6 km/h. L’umidità, nel frattempo, scenderà progressivamente, portandosi attorno al 32%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C. I venti rimarranno leggeri, con intensità che non supererà i 8,1 km/h. L’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di benessere. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare il pomeriggio, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 14,9°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Parabiago si prospettano favorevoli, con una giornata di sole e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni stabili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre gli appassionati di meteorologia potranno osservare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.7° perc. +11.4° Assenti 8.6 N max 18.6 Tramontana 54 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 6.6 NNO max 11.7 Maestrale 60 % 1015 hPa 6 poche nuvole +11.6° perc. +10.5° Assenti 6.8 NO max 14.7 Maestrale 62 % 1015 hPa 9 cielo sereno +17.6° perc. +16.6° Assenti 6.3 ONO max 10 Maestrale 42 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.3° perc. +21.4° Assenti 5.7 OSO max 6.4 Libeccio 32 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 8.1 SO max 7.4 Libeccio 36 % 1011 hPa 18 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 4.5 NO max 6.6 Maestrale 58 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.9° perc. +13.7° Assenti 10.9 NNE max 22.7 Grecale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:30

