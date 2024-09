Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco durante la mattina.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una temperatura che salirà fino a 19°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 90%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,5 km/h e i 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si attesterà attorno al 43%, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non evidenzieranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con punte del 100%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 6 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 38%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 2,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 59%, il che potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno moderate e un’umidità piuttosto elevata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per ora, è consigliabile prepararsi a una giornata prevalentemente grigia e umida.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 6.5 NE max 10.5 Grecale 66 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.9° perc. +11.7° Assenti 4.2 NE max 5.7 Grecale 57 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +11.7° Assenti 3.3 NE max 4.5 Grecale 56 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +16.6° Assenti 4.2 ESE max 6.6 Scirocco 45 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20° Assenti 5.1 ESE max 6.4 Scirocco 39 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.1° Assenti 5.8 SSE max 6.2 Scirocco 40 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 2.5 SSE max 3.2 Scirocco 54 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 1 N max 1.3 Tramontana 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.