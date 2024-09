Meteo Pioltello, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pioltello indicano un inizio di settimana con piogge e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, verso la fine della settimana si prevedono nuovamente precipitazioni e un aumento dell’umidità. Nella notte di lunedì, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%, mentre martedì si presenterà con poche nuvole. Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno senza nuvole. Giovedì, invece, si prevede nuovamente pioggia leggera con copertura nuvolosa totale. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulle condizioni meteorologiche a Pioltello.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Pioltello, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +19,4°C (percepita +20°C). Il vento soffia a 3,9km/h da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 5,3km/h. Le precipitazioni sono di 0.15mm con intensità di pioviggine, mentre l’umidità è al 97% e la pressione atmosferica a 1004hPa.

Per la mattina, cielo coperto con copertura nuvolosa al 100% e temperatura che si attesta sui +17,8°C (percepita +18°C). Il vento soffia da Nord Ovest a 9,2km/h con raffiche fino a 23km/h. La probabilità di pioggia è dell’80% con umidità al 91% e pressione a 1003hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenta con nubi sparse coprendo il 73% del cielo e la temperatura raggiunge i +25°C (percepita +24,8°C). Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a 7,1km/h con raffiche fino a 10,1km/h. La probabilità di pioggia è al 6% con umidità al 49% e pressione a 1003hPa.

In serata, cielo sereno senza nuvole con temperatura di +20,8°C (percepita +21°C). Il vento soffia da Sud – Sud Est a 2,3km/h con raffiche fino a 3,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, cielo sereno con copertura nuvolosa al 6% e temperatura di +17,5°C (percepita +17,7°C). Il vento soffia da Est – Nord Est a 8,5km/h con raffiche fino a 18,1km/h. La probabilità di pioggia è del 17% con umidità all’91% e pressione a 1008hPa.

La mattina si presenta con poche nuvole coprendo l’11% del cielo e temperatura di +17,2°C (percepita +17,3°C). Il vento soffia da Nord Est a 9,4km/h con raffiche fino a 18,9km/h. La probabilità di pioggia è al 9% con umidità al 92% e pressione a 1009hPa.

Nel pomeriggio, nubi sparse coprono il 42% del cielo con temperatura di +16,7°C (percepita +16,8°C). Il vento soffia da Nord Est a 7,8km/h con raffiche fino a 15,3km/h. La probabilità di pioggia è al 9% con umidità all’91% e pressione a 1009hPa.

In serata, nubi sparse coprono il 71% del cielo con temperatura di +16,6°C (percepita +16,6°C). Il vento soffia da Nord a 3,4km/h con raffiche fino a 3,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’87% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, poche nuvole coprono il 23% del cielo con temperatura di +18,4°C (percepita +18,4°C). Il vento soffia da Est a 5,8km/h con raffiche fino a 7,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’81% e pressione a 1010hPa.

Al mattino, cielo sereno senza nuvole con temperatura di +17,9°C (percepita +17,9°C). Il vento soffia da Est a 6,5km/h con raffiche fino a 10,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’81% e pressione a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimane sereno senza nuvole con temperatura di +17,6°C (percepita +17,6°C). Il vento soffia da Est – Nord Est a 6,4km/h con raffiche fino a 11,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’82% e pressione a 1010hPa.

In serata, cielo sereno senza nuvole con temperatura di +17,4°C (percepita +17,4°C). Il vento soffia da Nord Est a 5,9km/h con raffiche fino a 8,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’82% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +17,4°C (percepita +17,7°C). Il vento soffia da Est – Sud Est a 7,8km/h con raffiche fino a 16,6km/h. Le precipitazioni sono di 0.23mm con intensità di pioviggine, mentre l’umidità è al 94% e la pressione atmosferica a 1004hPa.

Al mattino, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +17,3°C (percepita +17,5°C). Il vento soffia da Est a 7,2km/h con raffiche fino a 19,3km/h. Le precipitazioni sono di 0.36mm con intensità di pioviggine, mentre l’umidità è al 95% e la pressione a 1003hPa.

Nel pomeriggio, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +17,1°C (percepita +17,3°C). Il vento soffia da Est a 8,7km/h con raffiche fino a 23,1km/h. Le precipitazioni sono di 0.72mm con intensità di pioviggine, mentre l’umidità è al 96% e la pressione a 1003hPa.

In serata, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +16,8°C (percepita +17,1°C). Il vento soffia da Est a 10,8km/h con raffiche fino a 23km/h. Le precipitazioni sono di 0.98mm con intensità di pioviggine, mentre l’umidità è al 97% e la pressione atmosferica a 1002hPa.

In base alle previsioni meteo per Pioltello, si prevede un inizio di settimana con piogge e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, verso la fine della settimana si prevedono nuovamente precipitazioni e un aumento dell’umidità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulle condizioni meteorologiche a Pioltello.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.