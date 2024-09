Meteo Pontassieve, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Pontassieve si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio piovoso che si protrarrà fino alla mattina. Le previsioni meteo indicano una predominanza di nuvole e piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C durante la notte e la mattina. La situazione migliorerà leggermente nel pomeriggio, quando si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 18°C, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 13,7°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Pontassieve sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre la velocità del vento varierà tra 10,3 km/h e 12,2 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità ridotta. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 14,5°C e i 17,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 93%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento parziale, con il cielo che passerà da coperto a nuvoloso. La temperatura raggiungerà il picco di 18°C, mentre la velocità del vento diminuirà a circa 10,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma senza piogge. Le temperature scenderanno fino a 13,7°C, e il vento continuerà a soffiare leggermente. L’umidità rimarrà alta, intorno al 93%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.94 mm 10.9 NNE max 23.2 Grecale 95 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.34 mm 10.4 NNE max 23.2 Grecale 94 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.12 mm 9.7 NE max 20.4 Grecale 92 % 1016 hPa 10 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 49 % 13.5 NE max 29.9 Grecale 77 % 1017 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 42 % 11.2 NE max 20.3 Grecale 78 % 1017 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 35 % 10.1 NNE max 22.2 Grecale 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 1 % 8.7 NE max 14.1 Grecale 93 % 1018 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +13.6° prob. 5 % 8 NE max 12.5 Grecale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.