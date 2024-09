Meteo Rozzano, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 18 Settembre a Rozzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Rozzano si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 15,9°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e i venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 60%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo: il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a 98% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a calare, passando da 20,8°C a 17°C nel tardo pomeriggio. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 68%.

Infine, la sera si presenterà con cielo completamente coperto, mantenendo temperature fresche attorno ai 15,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 73%. Le condizioni di cielo coperto si manterranno anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che lascerà spazio a un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una maggiore instabilità atmosferica, suggerendo la possibilità di piogge. Gli abitanti di Rozzano dovranno quindi prepararsi a un clima più fresco e variabile nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 9.1 NNO max 14.7 Maestrale 75 % 1021 hPa 3 poche nuvole +11.8° perc. +11° Assenti 6.3 NO max 8.9 Maestrale 73 % 1020 hPa 6 poche nuvole +12° perc. +11.2° Assenti 4.2 NO max 5.6 Maestrale 73 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 1.7 OSO max 3.2 Libeccio 54 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 3.9 SE max 4.9 Scirocco 45 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 10.2 SE max 11.1 Scirocco 56 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 1.9 N max 4.5 Tramontana 67 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 4.8 O max 5 Ponente 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

