Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +16,2°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i +18,5°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo temperature intorno ai +22,9°C. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno a +18,3°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di +16,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 75%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendo comunque un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +22,2°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 55%. Questo miglioramento delle condizioni meteo permetterà di godere di qualche raggio di sole, anche se le nubi rimarranno predominanti.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,9°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 63%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, portandosi a +18,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 68%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 22 Settembre a San Giuliano Milanese evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un trend simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con la possibilità di un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di cieli sereni nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a San Giuliano Milanese

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 4.8 NE max 5.3 Grecale 75 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 0.1 NO max 1.3 Maestrale 79 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 2.8 SO max 3.2 Libeccio 81 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 1.5 S max 1.6 Ostro 64 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 51 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° prob. 7 % 5.3 SSE max 4.4 Scirocco 52 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 5 % 3.5 SE max 4 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 3.6 E max 4.2 Levante 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:15

