Meteo Segrate, le previsioni per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Segrate di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la giornata, si registreranno temperature massime che toccheranno i 23,3°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 11,9°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto all’inizio, ma successivamente si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 13,5°C e 13,1°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 52% e il 53%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C entro le ore centrali della mattinata. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 8,5 km/h, favorendo un clima gradevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi attorno al 35%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che toccheranno il picco di 23,3°C. I cieli sereni garantiranno un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 31%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 66%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che le condizioni rimarranno favorevoli anche nei giorni successivi, con un possibile incremento delle temperature. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa fase di bel tempo per attività all’aperto e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.5° perc. +12.3° Assenti 5.3 N max 10.9 Tramontana 52 % 1016 hPa 3 poche nuvole +12.5° perc. +11.3° Assenti 5.2 ONO max 5.4 Maestrale 55 % 1015 hPa 6 cielo sereno +12.5° perc. +11.3° Assenti 5.9 ONO max 11 Maestrale 60 % 1014 hPa 9 cielo sereno +17.9° perc. +16.8° Assenti 8.5 O max 12 Ponente 42 % 1013 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.3° Assenti 6.7 OSO max 7.1 Libeccio 32 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 7.3 SO max 7.5 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 6 OSO max 8.1 Libeccio 57 % 1012 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 7.1 NE max 14.5 Grecale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:28

