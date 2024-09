Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C e un’umidità del 75%. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo il clima fresco.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 16,9°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C alle 14:00, con una leggera diminuzione verso le ore successive. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 100%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà intorno al 65%. Il vento sarà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 9,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,1°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si aggirerà attorno al 73%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno fresche. Mercoledì e giovedì potrebbero presentarsi simili, con una leggera possibilità di schiarite, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il meteo non promette miglioramenti immediati.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Sesto San Giovanni

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 5 ENE max 12 Grecale 75 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 4.9 NE max 7.5 Grecale 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 3.5 ENE max 5.5 Grecale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.3° Assenti 5.1 ESE max 6.6 Scirocco 65 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° prob. 1 % 6.9 SE max 7.1 Scirocco 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 2 % 6.6 ESE max 8.1 Scirocco 67 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 3 % 4.6 ENE max 9.2 Grecale 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 1 % 3.3 E max 7.9 Levante 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:57

