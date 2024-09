Meteo Termoli, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Termoli si presenteranno con condizioni prevalentemente stabili e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si manterrà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 24,9°C. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, con temperature che raggiungeranno i 27°C e una leggera brezza. La sera si preannuncia serena, con temperature in calo attorno ai 20°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Termoli avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura stabile di circa 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno agli 11,6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si aggirerà intorno al 71%. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, quando si registrerà una leggera diminuzione dell’umidità e una temperatura che varierà tra 19,9°C e 20,2°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 26,3°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 22,6 km/h. L’umidità scenderà fino al 49%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 27°C alle 13:00 e 27,1°C alle 14:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una velocità che potrà arrivare fino a 36,6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi attorno al 46%.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si preannunciano giorni soleggiati, con temperature che potrebbero superare i 28°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 11.6 OSO max 14.7 Libeccio 71 % 1014 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 10.9 SO max 13.4 Libeccio 67 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 10.2 SSO max 12.6 Libeccio 64 % 1015 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 10.9 SSO max 12.8 Libeccio 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 11.6 SSE max 18.8 Scirocco 49 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.9 SO max 36.6 Libeccio 50 % 1013 hPa 18 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 16.1 SO max 27 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 13.7 SO max 17.6 Libeccio 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:47

