Meteo Termoli, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 28,4°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e una temperatura che scenderà gradualmente fino a circa 20,3°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,1°C entro le 8:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno che domineranno fino a sera. Le temperature toccheranno il picco massimo di 28,5°C alle 15:00, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento si manterrà tra i 15 e i 20 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera più fresca e gradevole.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 22,6°C alle 21:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze della costa molisana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 17.5 SO max 30.6 Libeccio 67 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 15.4 SSO max 23.9 Libeccio 72 % 1010 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 15.7 S max 22.3 Ostro 73 % 1010 hPa 9 nubi sparse +26.7° perc. +27.3° Assenti 10.8 SO max 17.6 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +28.1° perc. +28.4° Assenti 7.6 N max 14.5 Tramontana 48 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 16.2 SO max 30.7 Libeccio 51 % 1008 hPa 18 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 15.8 SO max 26.7 Libeccio 61 % 1009 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 12.2 SSO max 18.1 Libeccio 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.