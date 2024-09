Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aosta di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11,8°C, mentre l’umidità sarà relativamente bassa, attorno al 39%.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 20,5°C intorno alle 11:00. L’umidità aumenterà, arrivando al 30%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 12,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi le attività all’aperto potranno svolgersi senza particolari problemi.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà ancora predominante, con una percentuale di nuvole che varierà dal 92% al 79%. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, e l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 40%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’87%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 6,4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e Mercoledì si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma non ci saranno ostacoli significativi per godere della bellezza della città e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.8° perc. +9.9° Assenti 8 ONO max 9.8 Maestrale 36 % 1017 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +10.3° Assenti 8 ONO max 8.9 Maestrale 32 % 1016 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +14° Assenti 7.8 ONO max 12.3 Maestrale 36 % 1014 hPa 10 cielo coperto +20.4° perc. +19.3° Assenti 12 NNO max 13.4 Maestrale 28 % 1013 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.2° Assenti 13.1 NNO max 13.2 Maestrale 36 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.4° perc. +17.5° Assenti 11.8 NNO max 12 Maestrale 46 % 1013 hPa 19 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° Assenti 7.8 NO max 9.8 Maestrale 75 % 1016 hPa 22 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 7.8 NO max 8.6 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:34

