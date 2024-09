Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature varieranno da un minimo di 11,8°C al mattino fino a un massimo di 18,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, per poi ridursi progressivamente, portando a un cielo sereno in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 40,6 km/h.

Nella notte, Bollate sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà sopra l’89%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà da leggera a moderata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,5 km/h, proveniente da est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. La pioggia moderata persisterà fino alle 11:00, con temperature che scenderanno fino a 11,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, ma a partire da mezzogiorno si inizierà a notare un miglioramento. Le precipitazioni si attenueranno, e si passerà a un cielo coperto, con temperature che raggiungeranno i 15,7°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a migliorare. Le nubi si diraderanno, e si assisterà a un passaggio da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 18,7°C. L’umidità scenderà progressivamente, e il vento si presenterà più moderato, con velocità attorno agli 8,5 km/h.

La sera porterà finalmente un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,7°C. Le condizioni di vento rimarranno tendenzialmente fresche, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 60%. Le precipitazioni saranno assenti, e la probabilità di pioggia si ridurrà drasticamente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate indicano un netto miglioramento a partire dal pomeriggio, con una transizione da condizioni piovose a un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno gradevoli e senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.26 mm 6.5 E max 12.8 Levante 89 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.89 mm 5.8 ENE max 13.9 Grecale 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12.5° perc. +12.1° 2.74 mm 20.6 N max 40.6 Tramontana 89 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.9° perc. +11.5° 1.45 mm 16.2 NNE max 34.8 Grecale 87 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° prob. 80 % 7.5 NO max 13.5 Maestrale 67 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 8.5 O max 15.2 Ponente 55 % 1011 hPa 18 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 7.9 NO max 18.8 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° prob. 2 % 12.7 NNO max 32.4 Maestrale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:04

