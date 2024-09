Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bresso per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La temperatura percepita varierà leggermente rispetto a quella reale, ma rimarrà comunque confortevole. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di nuvolosità che raggiungeranno il 100% nelle ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. L’umidità sarà alta, intorno al 71%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1021 hPa. La ventilazione sarà debole, con una velocità del vento che non supererà i 4,2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno un incremento delle temperature. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 19°C, mentre alle 10:00 salirà fino a 21,7°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 55% entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1 e i 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole. L’umidità si manterrà tra il 47% e il 52%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1016 hPa. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto fino a tarda notte, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa, mentre il vento continuerà a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bresso nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera leggermente afosa. Domani e dopodomani si assisterà a un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.2 NNE max 5 Grecale 71 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 1.9 NNO max 2.8 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 0.5 OSO max 3 Libeccio 76 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 2.4 SSE max 1.7 Scirocco 59 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 4.2 SSE max 4 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° Assenti 6.2 SSE max 4.5 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 4.2 SSE max 5 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 3.4 NE max 3.6 Grecale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

