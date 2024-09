Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,0°C e i 22,7°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 4,3 km/h e i 12 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e orientali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,0°C. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,6°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma si registreranno anche delle schiarite. L’umidità scenderà al 53%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 13%. L’umidità salirà al 58%, e i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 12 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 16,1°C e l’umidità si attesterà intorno al 77%. I venti rimarranno leggeri, ma la probabilità di pioggia sarà presente, con una quantità prevista di 0,18 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvolosità. Si prevede che il fine settimana possa portare un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite più ampie e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno comunque tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 2 % 7.4 ONO max 13.8 Maestrale 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 3 % 8.3 ONO max 17.6 Maestrale 74 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 2 % 5.1 O max 14 Ponente 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +19° Assenti 4.8 OSO max 4.9 Libeccio 53 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.2° Assenti 7.2 SE max 14.8 Scirocco 43 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° prob. 13 % 8.5 ESE max 17.5 Scirocco 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° prob. 9 % 5.5 ENE max 6.7 Grecale 63 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 10 % 7.7 NNE max 11.2 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

