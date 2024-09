Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge diffuse. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98% in serata. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est e nord-est, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,7 km/h. Le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia leggera, con accumuli che varieranno durante la giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, e non si prevederanno precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,2 km/h e 5,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 09:00, con temperature che si manterranno tra i 15°C e i 16,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91% entro le 12:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 6 km/h, con direzione est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 15°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, e le raffiche di vento potranno arrivare fino a 16,7 km/h. Si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero superare i 1 mm.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. L’umidità raggiungerà il picco del 98%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 5,3 km/h e 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita prevista per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 26 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e di mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le basse temperature.

