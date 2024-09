Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Buccinasco si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 13,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con velocità che varieranno tra i 4,3 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 17°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 63%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente orientale. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 9,4 km/h. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 73%, e i venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero subire una lieve diminuzione nella loro intensità. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata di Martedì 1 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso il fine settimana. Tuttavia, l’alta umidità e la copertura nuvolosa potrebbero persistere, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non indicano cambiamenti significativi nel breve termine.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 6.8 ENE max 12.7 Grecale 77 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 6 NE max 7.9 Grecale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 4.6 ENE max 7 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.8 E max 6.9 Levante 68 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 6.4 ESE max 7.4 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° Assenti 7.8 E max 9.4 Levante 66 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 2 % 6.5 ENE max 11.5 Grecale 73 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 2 % 5.2 ENE max 10.4 Grecale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:58

