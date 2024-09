Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,2°C e i 21,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 31,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, attorno al 60%, ma senza precipitazioni previste.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’82%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Nord-Nord Est, e non si prevedranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,4°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che si attesteranno attorno ai 13,5 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, portandosi al 47%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a migliorare, con un ritorno a condizioni di cielo sereno e temperature che toccheranno i 21,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 38%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ritorno delle nubi sparse, ma senza alcuna possibilità di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e un clima generalmente sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero mantenersi su livelli simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 8.9 NNE max 24.6 Grecale 82 % 1020 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 12.7 NNE max 31 Grecale 76 % 1021 hPa 7 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 8.1 NE max 24.5 Grecale 62 % 1022 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +19.7° Assenti 13.2 NE max 18.2 Grecale 44 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.8° perc. +21° Assenti 10.2 NE max 10.3 Grecale 38 % 1022 hPa 16 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° Assenti 7.1 NE max 10 Grecale 46 % 1022 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 4.6 NE max 6.8 Grecale 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 4.5 NE max 6.6 Grecale 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:54

