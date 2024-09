Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto durante le ore diurne, con un miglioramento delle condizioni meteo in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 9,7°C e i 18,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, con valori che raggiungeranno il 82% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 9,0°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 96%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento che raggiungeranno i 17,2°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 40%, mentre il vento si presenterà leggero, con una velocità che varierà tra i 3,4 km/h e i 8 km/h. Non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità aumenterà fino al 49%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 10,7°C entro le ore notturne. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà fino a 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso indicano una giornata di Domenica 15 Settembre con un inizio nuvoloso e un miglioramento serale. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli più sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.6 ONO max 4.5 Maestrale 70 % 1015 hPa 3 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 2 % 4.3 ONO max 4.8 Maestrale 69 % 1015 hPa 6 cielo coperto +11.2° perc. +9.9° prob. 4 % 3.7 ONO max 4.6 Maestrale 60 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +15.5° prob. 3 % 3.4 NO max 8.1 Maestrale 39 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +17.5° prob. 1 % 8 NNE max 13.5 Grecale 37 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.2° Assenti 3.6 NE max 4 Grecale 45 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 2.3 NE max 4.2 Grecale 64 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 3.3 NNO max 3.9 Maestrale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:06

