Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 19°C. I venti saranno leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 71%, mentre la velocità del vento sarà di circa 1,3 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a 17,6°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, raggiungendo il 6%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che arriveranno a 6,9 km/h. L’umidità scenderà fino al 46%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 15,8°C alle ore 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 65%, mentre i venti si manterranno tra i 7,1 km/h e i 11,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, creando un clima fresco.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto alle ore 19:00. Le temperature scenderanno fino a 12,3°C alle ore 22:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 68%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aria aperta potrà approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° prob. 1 % 1.7 ONO max 4.9 Maestrale 81 % 1007 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° prob. 1 % 1.6 S max 3.7 Ostro 82 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.2 O max 6.9 Ponente 73 % 1009 hPa 10 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° Assenti 4.4 SSO max 7.5 Libeccio 49 % 1010 hPa 13 nubi sparse +19° perc. +18.1° Assenti 10.4 SE max 12.2 Scirocco 44 % 1010 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 9.2 ESE max 11 Scirocco 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 5.3 ENE max 10.2 Grecale 71 % 1015 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.2° Assenti 9.1 NNO max 24.9 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.