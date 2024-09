Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Cinisello Balsamo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +12,3°C e +19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La serata si presenterà con un cielo coperto, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1022 hPa. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 7,9 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +17,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%, mentre l’umidità scenderà al 61%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 1,8 km/h e 5,3 km/h. Questo permetterà di godere di una mattinata tranquilla, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo che si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno il picco di +19°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 16%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 49%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 92%. Le temperature scenderanno a +15,3°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 68%. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 12,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con un cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un cambio di tempo, mantenendo un occhio attento sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 9.6 NE max 25.6 Grecale 69 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 7.9 NE max 16.8 Grecale 71 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12° Assenti 5.3 NE max 11.1 Grecale 64 % 1023 hPa 9 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 0.8 E max 2.7 Levante 61 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +17.9° Assenti 3.1 SSO max 3.4 Libeccio 51 % 1024 hPa 15 poche nuvole +18.6° perc. +17.9° Assenti 5 SE max 4.7 Scirocco 51 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 4 E max 5.4 Levante 65 % 1024 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 5.3 ENE max 9.6 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

