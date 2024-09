Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cinisello Balsamo di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso con piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La mattina porterà cieli coperti e temperature che saliranno fino a 23°C, accompagnate da piogge leggere. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di 24°C, ma ci si aspetta un aumento dell’intensità delle precipitazioni. La sera sarà caratterizzata da piogge più consistenti, con temperature in calo fino a 18°C.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno da 19°C a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto bassa, con un’umidità attorno al 74%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est e Nord Est, con velocità comprese tra 3,6 km/h e 5 km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si coprirà completamente, con temperature che saliranno da 17,8°C a 23,5°C. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con piogge leggere attese tra le 11:00 e le 12:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60-76%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che raggiungeranno i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo prevede cieli coperti con piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’81%. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli di circa 1,38 mm di pioggia. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno da 2,7 km/h a 6,8 km/h.

La sera, tra le 18:00 e le 23:00, il clima rimarrà fresco, con temperature che scenderanno fino a 18,3°C. Le piogge continueranno a essere presenti, con accumuli che raggiungeranno i 0,6 mm. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità si attesterà attorno al 90%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 11,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cinisello Balsamo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Giovedì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere preparati per eventuali rovesci, soprattutto nella giornata di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Cinisello Balsamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 4.2 ENE max 5.9 Grecale 74 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.1 ENE max 5.9 Grecale 74 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.3 ENE max 6.9 Grecale 76 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 16 % 3.5 ESE max 6.8 Scirocco 67 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.5° perc. +23.5° 0.1 mm 6.2 SE max 7.2 Scirocco 59 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.33 mm 5.5 SSE max 6.4 Scirocco 60 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +20.3° perc. +20.5° 1.15 mm 1.8 ESE max 2.3 Scirocco 81 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.83 mm 4.3 E max 6.2 Levante 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:36

