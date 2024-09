Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Cinisello Balsamo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la maggior parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo prevalentemente coperto, che si schiarirà progressivamente nel corso della mattinata, per poi tornare a presentare nuvolosità nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 89%, e l’umidità si manterrà attorno al 68%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 4 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 22,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 12%. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 2 e 7 km/h. L’umidità si abbasserà, toccando il 44% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 40% alle 16:00, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendosi su valori leggeri.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 18°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%. I venti si faranno più freschi, ma rimarranno comunque leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano una giornata variabile, con temperature piacevoli e una leggera umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cinisello Balsamo

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 4 NE max 4.3 Grecale 68 % 1022 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 5 ENE max 7.1 Grecale 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 3.6 NE max 5.8 Grecale 73 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +20.3° Assenti 1.3 NE max 4.5 Grecale 54 % 1022 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.6° Assenti 7.5 SE max 7.3 Scirocco 44 % 1021 hPa 15 poche nuvole +23° perc. +22.5° Assenti 7.4 SE max 7.1 Scirocco 46 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° Assenti 5.1 SE max 9.1 Scirocco 60 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 5.1 NE max 5.6 Grecale 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:17

