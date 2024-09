Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Cologno Monzese si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, ma senza particolari variazioni significative rispetto alla mattina. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di calore più intensa.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando la temperatura a scendere fino a 16°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 58%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 4,2 km/h, mentre l’umidità scenderà al 48%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’umidità rimarrà costante attorno al 49%, mentre il vento si farà sentire con una leggera brezza, raggiungendo i 6 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà nuovamente, arrivando al 67%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi, con un’assenza di precipitazioni e un’umidità costante. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che la sensazione di calore potrebbe risultare accentuata dall’umidità presente nell’aria.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 4.2 NNE max 4.7 Grecale 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 1.1 NNO max 2 Maestrale 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 1 S max 2.7 Ostro 77 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.7 S max 1.5 Ostro 60 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 4.2 SSE max 4.1 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° Assenti 6 SSE max 4.4 Scirocco 49 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.9 SE max 4.1 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.8 ENE max 4 Grecale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.