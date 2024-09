Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 9,4°C e i 19,6°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 8,2°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 9 km/h, e la copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità attorno al 67%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 18,3°C, con venti che si manterranno intorno ai 10-12 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 27% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C, mentre la temperatura percepita scenderà a 17,5°C. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che potrà raggiungere i 29 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse diventeranno più consistenti, portando a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 10,3°C. La temperatura percepita sarà di circa 9,1°C. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +8.1° prob. 3 % 8.7 N max 14.9 Tramontana 67 % 1008 hPa 4 cielo sereno +8.8° perc. +7.7° prob. 4 % 7.7 NNE max 12.6 Grecale 68 % 1009 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° prob. 2 % 6.5 N max 12.5 Tramontana 58 % 1009 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17° prob. 3 % 9.7 N max 28.2 Tramontana 32 % 1009 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +18.4° prob. 2 % 15.1 N max 28.3 Tramontana 28 % 1010 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +16.4° prob. 3 % 9.1 N max 23.3 Tramontana 41 % 1012 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +10.7° prob. 5 % 11.5 N max 20.9 Tramontana 59 % 1016 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.2° prob. 5 % 13.3 N max 28.2 Tramontana 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

