Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Cuneo di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La mattina si presenterà con cieli sereni e una temperatura che raggiungerà i 18,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature potrebbero toccare un massimo di 19°C, mentre la sera assisteremo a un lieve abbassamento della temperatura, che si attesterà attorno ai 10,3°C. La presenza di nuvole sarà minima, con una copertura nuvolosa che non supererà il 37% nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cuneo saranno inizialmente caratterizzate da cielo coperto, con una temperatura di circa 9,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un cielo più sereno. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in aumento, che passeranno da 9,1°C a 17,7°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,4 km/h e i 10,9 km/h, prevalentemente da direzione nord-est.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19°C, con cieli sereni e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 23%. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo così una giornata asciutta e soleggiata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Questo clima favorevole continuerà anche nei giorni successivi, rendendo ideale l’occasione per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni per godere delle bellezze del territorio cuneese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cuneo

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° prob. 17 % 4 O max 4.2 Ponente 86 % 1009 hPa 5 nubi sparse +7.2° perc. +6.5° prob. 8 % 5.2 OSO max 4.7 Libeccio 84 % 1010 hPa 8 cielo sereno +13.7° perc. +12.5° prob. 5 % 1.4 NO max 7.7 Maestrale 52 % 1009 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +16.3° prob. 5 % 10.9 NE max 13 Grecale 28 % 1010 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +17.6° prob. 8 % 9.5 NE max 11.7 Grecale 25 % 1010 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +14° prob. 8 % 7.2 NE max 13.3 Grecale 46 % 1013 hPa 20 poche nuvole +10.3° perc. +8.9° Assenti 8.6 OSO max 8.6 Libeccio 60 % 1017 hPa 23 cielo sereno +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.3 SO max 6.7 Libeccio 56 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:39

