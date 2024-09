Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto per l’80%, con temperature intorno ai +9°C e umidità all’83%. La mattina porterà un cielo sereno e temperature in aumento fino a +11,2°C. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, raggiungendo un massimo di +18,6°C. La sera, le temperature scenderanno a +10,6°C. Sabato, la notte sarà serena con temperature a +8,6°C. Durante il giorno, si raggiungeranno 20,3°C nel pomeriggio, con cielo parzialmente nuvoloso. Domenica, il cielo sarà sereno, con temperature massime di 22,5°C. Il fine settimana si preannuncia quindi favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9°C, con una temperatura percepita di +8,7°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 34%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +11,2°C alle 07:00, con una temperatura percepita di +10°C. Il vento si farà più leggero, con velocità di 2,9 km/h da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 2%, e l’umidità scenderà al 64%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con temperature che raggiungeranno un massimo di +18,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento soffierà a 9,1 km/h da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 26%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1010 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si manterrà sotto il 16%.

Infine, nella sera, le temperature cominceranno a scendere, arrivando a +10,6°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 56%. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h da Ovest-Sud Ovest, e la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1015 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature scenderanno fino a +8,6°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di +7,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 53%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +12,5°C alle 07:00. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h da Sud Ovest, e la probabilità di pioggia rimarrà assente. L’umidità scenderà al 39%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 20,3°C alle 13:00. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 22%. Il vento continuerà a soffiare a 9 km/h da Nord Est, e l’umidità si manterrà attorno al 26%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente.

Nella sera, le temperature scenderanno a +11,4°C alle 19:00, con un cielo che rimarrà nubi sparse. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h da Sud Ovest, e l’umidità si attesterà attorno al 53%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,8°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di +9,4°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 52%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +14,3°C alle 07:00, con una temperatura percepita di +13°C. Il vento sarà leggero, con velocità di 0,8 km/h da Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 0%, e l’umidità scenderà al 48%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 22,5°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento soffierà a 9 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 34%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si manterrà assente.

Infine, nella sera, le temperature cominceranno a scendere, arrivando a +12,5°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 67%. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h da Sud Ovest, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli, sia durante il giorno che nelle serate fresche.

