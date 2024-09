Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo indicano un inizio settimana con cieli sereni e parzialmente nuvolosi, temperature gradevoli e venti leggeri. Tuttavia, verso metà settimana è attesa un’accentuata copertura nuvolosa con possibili precipitazioni. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti. Nelle prossime ore, cielo sereno con leggere brezze da Sud Ovest e temperature intorno ai +15°C. Martedì, copertura nuvolosa in aumento con temperature fino a +23,8°C. Mercoledì, parzialmente nuvoloso con temperature massime di +23,3°C. Giovedì, cielo coperto con temperature fino a +23°C.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Cuneo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 6,5km/h. L’umidità sarà del 85% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1006hPa.

La mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 61% del cielo. Le temperature saliranno fino a +21,8°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 2,6km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1005hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà debole proveniente da Est a una velocità di 7,6km/h. L’umidità si attesterà al 37% e la pressione atmosferica sarà di 1003hPa.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +15,4°C, con una percezione di +14,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 7km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica salirà a 1010hPa.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,4°C, con una percezione di +14,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,8km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature saliranno fino a +20,7°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 6,2km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura del 32%. Le temperature massime saranno di +23,8°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est a una velocità di 6,5km/h. L’umidità si manterrà al 46% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature caleranno fino a +17,2°C, con una percezione di +16,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica salirà a 1011hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,6°C, con una percezione di +15,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest a una velocità di 5,3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1012hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +20,8°C, con una percezione di +20,5°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Est a una velocità di 5,4km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 41%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,3°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est a una velocità di 6,5km/h. L’umidità si manterrà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature caleranno fino a +17°C, con una percezione di +16,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica salirà a 1007hPa.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,4°C, con una percezione di +15°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà a 1005hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +17,2°C, con una percezione di +17°C. Il vento sarà moderato proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 4,2km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1002hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +23°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est a una velocità di 6,3km/h. L’umidità si manterrà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature caleranno fino a +16,5°C, con una percezione di +16,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,3km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica salirà a 1007hPa.

