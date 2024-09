Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,2°C della notte e i 25,7°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,1 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che si attesteranno intorno al 75%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 16,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto già dalla mattina. Le temperature al mattino si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 60%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura massima di circa 25,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 15%, e le condizioni di umidità continueranno a rimanere elevate. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,4 km/h, con direzione ovest-sudovest.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C a mezzanotte. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Empoli suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si raccomanda di prestare attenzione alle possibili piogge leggere nel pomeriggio di Domenica, mentre nei giorni successivi si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 4.4 ENE max 4.2 Grecale 76 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 4.5 ENE max 4.4 Grecale 77 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 5.3 ENE max 7.5 Grecale 67 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° Assenti 3.1 E max 4.6 Levante 52 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.7° perc. +25.6° prob. 7 % 3.9 NNO max 7 Maestrale 46 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 15 % 12.4 OSO max 20.9 Libeccio 66 % 1016 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 1 % 3.3 OSO max 4.6 Libeccio 74 % 1016 hPa 22 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 2 % 1.9 O max 2.7 Ponente 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:08

