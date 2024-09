Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Durante la notte, si registreranno forti precipitazioni, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La situazione non migliorerà significativamente nella mattina, quando si continueranno a verificare piogge di intensità variabile, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Firenze subirà un’intensa attività piovosa, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 7.32mm. La temperatura si manterrà attorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le condizioni di pioggia forte si protrarranno fino alle prime ore del mattino, quando si passerà a piogge moderate e leggere, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 97%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, sebbene con un’intensità in diminuzione. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18.6km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, ma si assisterà a momenti di pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0.37mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà sostanziali cambiamenti. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma non è escluso qualche rovescio occasionale. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 88%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo prevalentemente coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 14°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno drasticamente, con accumuli di precipitazioni assenti. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017hPa, segnalando un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una giornata di giovedì caratterizzata da piogge e nuvole, con un graduale miglioramento previsto per i giorni successivi. Venerdì e sabato potrebbero portare schiarite e un aumento delle temperature, con un clima più secco e piacevole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo attuali non favoriranno attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +14.3° perc. +14.3° 5.64 mm 2.8 NE max 5.1 Grecale 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 1.31 mm 5.3 N max 11.3 Tramontana 97 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.98 mm 5.6 N max 10.6 Tramontana 97 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.13 mm 6.5 NNE max 13.5 Grecale 93 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.37 mm 11.6 N max 18.6 Tramontana 81 % 1015 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 76 % 7.1 NNE max 16.3 Grecale 89 % 1015 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 1 % 7.6 NE max 15.7 Grecale 93 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 5 % 6.4 NE max 16.2 Grecale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:12

