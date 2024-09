Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, e le temperature raggiungeranno il loro picco. Infine, la sera porterà con sé condizioni di cielo nuvoloso, con temperature in calo.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Firenze avrà un cielo con poche nuvole, con temperature che varieranno da +14,5°C a +13,2°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4 km/h e 4,6 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +22,2°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 6 km/h. L’umidità si attesterà tra il 37% e il 61%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature scenderanno leggermente, con un massimo di +22,5°C alle 13:00 e un minimo di +19,4°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,4 km/h. L’umidità si alzerà, arrivando fino al 53%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno da +18,3°C a +15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4 km/h, mentre l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con nuvolosità variabile e temperature che non subiranno grandi fluttuazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.2° perc. +13.2° Assenti 4.6 ENE max 6.5 Grecale 57 % 1023 hPa 4 poche nuvole +13.4° perc. +12.3° Assenti 4.2 ENE max 5.5 Grecale 60 % 1023 hPa 7 poche nuvole +15.4° perc. +14.4° Assenti 3 ENE max 4.5 Grecale 55 % 1023 hPa 10 poche nuvole +21° perc. +20.1° Assenti 4 O max 4.1 Ponente 39 % 1022 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +21.7° Assenti 7.4 O max 9.2 Ponente 37 % 1020 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 8.4 O max 8.6 Ponente 46 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 4 S max 7.2 Ostro 62 % 1020 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 2.5 SSE max 3.6 Scirocco 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:52

