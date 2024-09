Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Frattamaggiore si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere e momenti di schiarita. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 23,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 19 km/h.

Durante la notte, Frattamaggiore sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che si aggirerà attorno al 69%. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h, proveniente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,23 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le piogge si interromperanno, lasciando spazio a nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,7°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si manterrà leggera, con una velocità che varierà tra i 7 e i 10 km/h. L’umidità, inizialmente alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a stabilizzarsi, con cieli prevalentemente sereni e temperature che toccheranno il picco di 23,2°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si attesterà attorno al 35%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un nuovo cambiamento delle condizioni meteo. Le nubi torneranno a farsi più dense, e si prevedono piogge leggere che inizieranno a cadere intorno alle ore 20:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 19°C entro la fine della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’88%, con venti che si faranno più freschi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo nel pomeriggio. Tuttavia, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi in serata, con nuove piogge previste. Nei giorni successivi, si assisterà a un alternarsi di schiarite e annuvolamenti, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.5° perc. +17.1° 0.23 mm 9.1 NO max 14.7 Maestrale 69 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.16 mm 5.8 NNE max 14.3 Grecale 68 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° prob. 20 % 7.5 NE max 10.7 Grecale 58 % 1011 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +20° prob. 4 % 7.4 NNE max 7.6 Grecale 38 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.3° Assenti 14.1 ONO max 12.4 Maestrale 34 % 1012 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +21.7° Assenti 16.6 O max 14.1 Ponente 38 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21.2° perc. +20.4° prob. 3 % 13.8 NO max 17.3 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +19.7° perc. +19° 0.12 mm 7.5 NNE max 12.2 Grecale 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:09

