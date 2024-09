Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Fucecchio indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. Tuttavia, la copertura nuvolosa sarà predominante, con nubi sparse e cielo coperto nelle ore centrali della giornata. La situazione ventosa sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,3 km/h.

Durante la notte, Fucecchio sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 93%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,52 mm. La velocità del vento sarà bassa, con direzione est-sud-est.

Nella mattina, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 4,8 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma successivamente si coprirà di nubi. Le temperature massime toccheranno i 24°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con un picco di 94% di nuvolosità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,3 km/h.

La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano una stabilizzazione delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Pertanto, sarà consigliabile approfittare di queste giornate per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.51 mm 0.5 E max 1.4 Levante 94 % 1014 hPa 4 poche nuvole +14.3° perc. +14.2° prob. 59 % 3.3 E max 3.6 Levante 94 % 1014 hPa 7 poche nuvole +16.8° perc. +16.8° prob. 21 % 4.8 E max 6 Levante 86 % 1015 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° prob. 40 % 1.2 NNO max 3.3 Maestrale 66 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.7° prob. 16 % 11.7 O max 18.5 Ponente 51 % 1014 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 11 % 8.9 O max 13.9 Ponente 66 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.8 SO max 3.5 Libeccio 77 % 1015 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 3 % 0.1 O max 2.7 Ponente 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:03

