Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Garbagnate Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. La presenza di pioggia leggera nelle prime ore del giorno sarà il fattore più rilevante, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una leggera diminuzione che porterà il termometro a 14,5°C entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,4 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà elevata, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 14,4°C a 20,1°C. La pioggia dovrebbe cessare, ma la nuvolosità resterà significativa, con una copertura che si attesterà intorno al 94%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 70% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con un cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,4°C, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 5,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, rendendo l’aria più gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che si attesterà sotto il 40%.

La sera porterà un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma le precipitazioni saranno comunque presenti, con valori di pioggia leggera che si aggireranno intorno ai 0,79 mm. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di schiarita nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.36 mm 5.4 N max 14.9 Tramontana 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 28 % 3.5 ONO max 7.9 Maestrale 91 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +13.3° prob. 15 % 6.2 O max 12.3 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 6.3 O max 8.7 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° prob. 11 % 5.4 OSO max 6 Libeccio 56 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° prob. 32 % 3.8 SSO max 4.3 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 48 % 0.2 S max 1.7 Ostro 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +15.7° 0.38 mm 2.6 NE max 4 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:12

