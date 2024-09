Previsioni Meteo Gorgonzola: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorgonzola di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino al mattino. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 100% al mattino. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nubi e un abbassamento dell’umidità.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e temperature che varieranno tra 15,4°C e 15°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7-8 km/h, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88-90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1006 hPa.

Durante la mattina, la situazione non cambierà immediatamente, con pioggia moderata prevista fino alle 11:00. Le temperature scenderanno fino a 11,2°C alle 09:00, per poi risalire a 13,1°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti più sostenuti che potranno arrivare fino a 20 km/h. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che potranno raggiungere i 2,45 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, passando da nubi sparse a un cielo più sereno. Le temperature saliranno fino a 18,1°C alle 15:00, mentre l’umidità scenderà progressivamente fino al 34%. I venti si manterranno moderati, con velocità comprese tra 8 e 11 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo completamente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una sensazione di freschezza accentuata dai venti che continueranno a spirare da nord-ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature in aumento, che favoriranno attività all’aperto e un clima più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.11 mm 7.9 E max 13.7 Levante 88 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.61 mm 7.6 E max 16.5 Levante 89 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.4° perc. +13.2° 1.8 mm 12.7 NNO max 20.6 Maestrale 90 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.2° perc. +10.7° 2.42 mm 20.8 N max 40.9 Tramontana 91 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° prob. 75 % 6.9 NO max 11.5 Maestrale 73 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 10 O max 18.3 Ponente 62 % 1011 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 9.6 ONO max 22.2 Maestrale 74 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 10.2 NNO max 19 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:02

