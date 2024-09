Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lainate di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia, che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il passaggio da nuvolosità compatta a schiarite nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 11,5°C e i 18,7°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 32,7 km/h.

Durante la notte, Lainate sarà interessata da piogge di intensità moderata, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 53%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,9 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, accumulando circa 2,62 mm di pioggia.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si prevedono piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,1°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 90%. Le raffiche di vento si faranno sentire, raggiungendo i 41,4 km/h. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si assisterà a un graduale miglioramento, con il cielo che passerà a una condizione di cielo coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Le temperature saliranno fino a 18,7°C e la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, con l’apparizione di nubi sparse. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 52%, favorendo un clima più gradevole. Il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 8,5 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,5°C. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con raffiche che potranno raggiungere i 32,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni atmosferiche, con temperature che tenderanno a risalire e un cielo prevalentemente sereno. Questo trend positivo potrebbe favorire attività all’aperto e momenti di svago per i residenti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.43 mm 5.8 E max 11.8 Levante 90 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.2 mm 5.5 NE max 14 Grecale 92 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12.1° perc. +11.7° 3.62 mm 21 NNE max 41.4 Grecale 90 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.71 mm 14.4 NNE max 31.5 Grecale 84 % 1012 hPa 12 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 74 % 6.9 NO max 13 Maestrale 64 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 8.5 O max 14.6 Ponente 54 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.4 NO max 17 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° prob. 3 % 13 N max 32.7 Tramontana 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:04

