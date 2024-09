Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso e piogge diffuse. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 17°C. La presenza di precipitazioni, che si intensificheranno nel corso della giornata, influenzerà notevolmente le attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. Il vento soffierà leggermente da est-sud-est, con velocità di circa 3,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si registreranno ancora nubi sparse e, a partire dalle 10:00, si assisterà all’inizio di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 15-17°C, con un aumento dell’intensità della pioggia che porterà a valori di precipitazione di circa 0,34 mm entro le 12:00. L’umidità continuerà a rimanere elevata, sfiorando il 91%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 16 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca. Si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero arrivare fino a 0,92 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con valori che potranno raggiungere i 1,58 mm di pioggia moderata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con un’umidità che continuerà a rimanere elevata, toccando il 97%. Il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo la giornata di Giovedì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per Venerdì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 14 % 4.5 ESE max 6.2 Scirocco 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 22 % 4.2 E max 6.2 Levante 91 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 16 % 2.5 ESE max 4.9 Scirocco 87 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.26 mm 6.1 ESE max 10.1 Scirocco 87 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.34 mm 7.6 E max 14.1 Levante 92 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.78 mm 5.9 ENE max 13.2 Grecale 95 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.81 mm 4.5 ENE max 11.1 Grecale 96 % 1009 hPa 22 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.58 mm 4.8 N max 7.8 Tramontana 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:08

