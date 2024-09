Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Marano di Napoli si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere alternate a momenti di sereno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C durante la notte. Con l’arrivo della mattina, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 23°C nel corso della giornata, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura di 17,5°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che varieranno dal 19% al 45%. Con l’avanzare della mattina, le piogge leggere si intensificheranno, portando a una copertura nuvolosa del 100% e temperature che saliranno fino a 21,4°C. La pioggia si presenterà con intensità variabile, con accumuli che raggiungeranno i 0,25mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a cieli sereni e poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori compresi tra 11,7km/h e 17,1km/h. Questo miglioramento sarà temporaneo, poiché nel tardo pomeriggio e in serata si prevede un nuovo aumento della nuvolosità e il ritorno di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 19,3°C.

Le previsioni del tempo per i giorni successivi a Marano di Napoli indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe variare rapidamente, rendendo opportuno seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° prob. 45 % 10 ENE max 14.8 Grecale 71 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° prob. 22 % 9.4 ENE max 13.6 Grecale 71 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +17.9° 0.18 mm 7.1 E max 10.8 Levante 69 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.4° perc. +21.2° 0.14 mm 8.8 SE max 10.5 Scirocco 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.7° prob. 50 % 15.3 S max 14.9 Ostro 53 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° prob. 27 % 15.1 SSO max 15.1 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +20.9° perc. +20.7° 0.17 mm 8.3 SSO max 10.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.21 mm 4.1 S max 6.9 Ostro 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.