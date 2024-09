Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge che si intensificheranno durante le prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un progressivo diradamento delle nuvole e a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature varieranno nel corso della giornata, con valori minimi al mattino e un lieve aumento nel pomeriggio.

Nella notte, tra Venerdì e Sabato, si registreranno piogge moderate che continueranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C all’inizio della notte, scendendo a 12,3°C verso l’alba. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno toccare i 26,1 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con forti piogge attese fino alle 09:00, quando la temperatura sarà di circa 10,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 5,81 mm. A partire dalle 10:00, si assisterà a un miglioramento, con piogge più leggere e una temperatura che salirà a 12,1°C.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 18,1°C alle 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,4 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 55%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,4°C. Le condizioni meteo saranno stabili, con un vento che continuerà a soffiare a una velocità di circa 14 km/h. L’umidità rimarrà bassa, attorno al 64%, favorendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a salire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.76 mm 5.1 E max 10.2 Levante 86 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +14° perc. +13.9° 2.18 mm 6.8 NNE max 13.4 Grecale 94 % 1006 hPa 6 forte pioggia +11.2° perc. +10.7° 4.07 mm 17.9 N max 37.9 Tramontana 91 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +10.7° perc. +10.2° 2.98 mm 12.6 NNE max 25.3 Grecale 91 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 77 % 6.1 NO max 13.7 Maestrale 71 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +17.4° Assenti 5.4 ONO max 13.1 Maestrale 55 % 1011 hPa 18 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° Assenti 11.3 NNO max 25.6 Maestrale 67 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 14.5 N max 31.1 Tramontana 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

