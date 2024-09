Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 11,2°C, mentre il picco massimo raggiungerà i 19,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si manterrà tra il 95% e il 100%. I venti, provenienti principalmente da Nord, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 40,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,2°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo una temperatura di circa 12,4°C alle 07:00 e un leggero aumento fino a 18°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 98% e il 99%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con valori attorno ai 19,6°C alle 13:00. Tuttavia, il cielo continuerà a essere coperto, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che si aggireranno intorno al 30%. I venti si presenteranno moderati, con una velocità che varierà tra i 10 km/h e i 19,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 12,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante e le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 54%. Anche in questo frangente, i venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che nei giorni successivi, le temperature possano oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e coperto anche per i giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.7° perc. +10.3° Assenti 17.4 NNO max 37.7 Maestrale 53 % 1015 hPa 3 cielo coperto +11.2° perc. +9.8° Assenti 17.3 NNO max 37.9 Maestrale 55 % 1014 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +10.3° Assenti 17 NNO max 40.5 Maestrale 55 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.3° perc. +15.1° Assenti 16.5 NNO max 35.1 Maestrale 44 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +17.8° Assenti 15.2 N max 21.7 Tramontana 31 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +17.7° Assenti 11.8 N max 18.5 Tramontana 34 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +13.3° Assenti 10.4 N max 20.8 Tramontana 50 % 1015 hPa 21 cielo coperto +12.2° perc. +10.9° Assenti 11.8 N max 21.9 Tramontana 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

