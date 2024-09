Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Milano per Lunedì 2 Settembre indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna si aggirerà sui 21°C. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con un’umidità che varierà tra il 37% e il 67%.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole, e la temperatura si alzerà gradualmente fino a superare i 27°C. Nel primo pomeriggio, il sole splenderà a cielo aperto, portando le temperature ai valori massimi intorno ai 32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno, ma potrebbero verificarsi brevi episodi di pioggia leggera con probabilità intorno al 23%.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Milano si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno elevate e una copertura nuvolosa limitata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali precipitazioni che potrebbero verificarsi in serata, come indicato dalle previsioni per Lunedì 2 Settembre.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.2° perc. +23.2° prob. 1 % 2.9 SO max 3.9 Libeccio 61 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 3 SO max 4.5 Libeccio 64 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.15 mm 3.4 SSO max 5.9 Libeccio 67 % 1013 hPa 9 poche nuvole +27.4° perc. +27.6° prob. 34 % 5.1 SSE max 7.2 Scirocco 47 % 1013 hPa 12 poche nuvole +31.2° perc. +30.8° prob. 12 % 7.3 SSO max 6.9 Libeccio 37 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +31.2° prob. 6 % 8.1 SO max 7.4 Libeccio 32 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +27.9° prob. 7 % 6.4 S max 9.7 Ostro 45 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.5° perc. +24.5° 0.12 mm 2 SE max 8.6 Scirocco 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:54

