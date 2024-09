Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco di 100% nel pomeriggio.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo sarà generalmente sereno, con temperature che varieranno tra 14,7°C e 12,9°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,9 km/h e 6,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 19,4°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 3,6 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà al 94%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 33%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 16,5°C entro le 22:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno da 0,8 km/h a 4,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano una giornata di Lunedì 16 Settembre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.7° perc. +13.7° Assenti 6.2 NNE max 11.3 Grecale 54 % 1015 hPa 3 poche nuvole +13.5° perc. +12.2° Assenti 5.2 NNE max 7.9 Grecale 47 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12° Assenti 3.6 N max 5.3 Tramontana 46 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +16.9° Assenti 1.8 ESE max 3.9 Scirocco 39 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +20.4° Assenti 4.2 SE max 5.1 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +20.5° Assenti 6.6 S max 6.2 Ostro 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 3.4 SSO max 6.7 Libeccio 50 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +15.7° Assenti 1.8 NNO max 3.1 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

