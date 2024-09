Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 14 Settembre a Novate Milanese si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti si manterranno freschi, con intensità variabile, e l’umidità si attesterà su valori moderati.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La mattina inizierà con temperature in aumento, raggiungendo i 19,1°C intorno alle 10:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 96%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 13,3 km/h e i 15,7 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,8°C alle 14:00, mantenendo una sensazione di freschezza a causa del vento. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 29%, rendendo l’aria più gradevole. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,3°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 51%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano una giornata di Sabato 14 Settembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel regime di copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +11.9° Assenti 20.4 NNO max 48.2 Maestrale 47 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +11.4° Assenti 17.3 NNO max 45.7 Maestrale 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 13.9 NNO max 42.5 Maestrale 52 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +16.1° Assenti 14 NNO max 33.2 Maestrale 42 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +18.6° Assenti 12.6 N max 18.5 Tramontana 32 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.2° Assenti 10.7 N max 15 Tramontana 32 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +15.3° Assenti 9.9 N max 22.4 Tramontana 44 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° Assenti 9.1 N max 19.1 Tramontana 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

