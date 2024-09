Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Novate Milanese di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più mite e parzialmente soleggiato. I dati meteo mostrano una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a momenti di sole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 68%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 3,6 km/h. Le previsioni del tempo non prevedono precipitazioni, quindi non ci si aspetta pioggia.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con la temperatura che salirà fino a 22,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. L’umidità scenderà al 45%, rendendo l’aria più gradevole. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera.

Il pomeriggio porterà temperature massime di circa 23,5°C, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 2%. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h, ma non ci saranno raffiche significative. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Novate Milanese di Sabato 21 Settembre indicano una giornata variabile, con temperature gradevoli e un clima complessivamente mite. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un aumento della probabilità di pioggia, quindi è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 4.3 ENE max 4.8 Grecale 69 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.9 ENE max 5.7 Grecale 73 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.7 ENE max 5.3 Grecale 67 % 1022 hPa 10 poche nuvole +22.2° perc. +21.7° Assenti 3 E max 6.6 Levante 48 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.5° perc. +23° prob. 2 % 7.8 SE max 6.6 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° prob. 2 % 7.7 SE max 8.4 Scirocco 50 % 1020 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 4.2 ESE max 5.2 Scirocco 61 % 1021 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.6 NE max 5 Grecale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

