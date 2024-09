Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Parabiago di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20,9°C nel primo pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 25% e il 57%.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-nord est, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 13,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 17:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 17,3 km/h e raffiche fino a 34,6 km/h.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una certa vivacità, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 53%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Si prevede che il weekend porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata di Venerdì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile cambiamento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 6.3 NNO max 11.2 Maestrale 69 % 1008 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9° Assenti 3.7 N max 5.9 Tramontana 65 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +10.9° Assenti 3.8 NNO max 6.7 Maestrale 57 % 1009 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +16.7° Assenti 5.5 NNE max 22.5 Grecale 36 % 1010 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +19.7° Assenti 17.3 N max 32.3 Tramontana 25 % 1009 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +17.6° Assenti 11.8 NE max 30.1 Grecale 38 % 1011 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 7.6 NNE max 18 Grecale 57 % 1015 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 12.9 NNO max 37.4 Maestrale 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:33

