Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani domenica 8 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Peschiera Borromeo mostrano un’instabilità atmosferica che caratterizzerà la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 72% e il 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni, che non supererà i 5km/h.

Durante la mattina, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le precipitazioni aumenteranno di intensità, con valori che varieranno tra 0.15mm e 3.02mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C.

Nel pomeriggio, le piogge moderate continueranno a interessare la zona, con intensità che si manterranno tra 1.26mm e 2.27mm. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 21.3km/h, proveniente da Est.

In serata, le precipitazioni si attenueranno, ma non cesseranno completamente. Le piogge leggere continueranno a interessare Peschiera Borromeo, con intensità che varieranno tra 0.21mm e 0.77mm. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di munirsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare la giornata. Le previsioni per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al bel tempo e alle temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 2 % 2.6 SE max 2.7 Scirocco 70 % 1014 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° Assenti 3.1 S max 4.2 Ostro 75 % 1013 hPa 6 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 2 % 2.5 SE max 4.2 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.15 mm 4.2 SE max 7.3 Scirocco 81 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +19.4° perc. +20° 2.9 mm 9.2 NE max 15.2 Grecale 96 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +18.9° perc. +19.4° 1.26 mm 8.7 E max 21.3 Levante 97 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +18.9° perc. +19.4° 0.91 mm 8.1 NE max 15.6 Grecale 97 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +18.8° perc. +19.3° 0.61 mm 6.2 NE max 17.1 Grecale 97 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:42

