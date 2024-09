Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,1°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una diminuzione delle temperature fino a 15,4°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82% e una temperatura di 12,7°C. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 93% alle 04:00 e mantenendo temperature stabili intorno ai 12°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,1°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 5,4 km/h e 12,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà completamente coperto con temperature che scenderanno fino a 15,5°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 11,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori attorno ai 5,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature moderate e cieli prevalentemente nuvolosi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con possibilità di schiarite temporanee. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° prob. 6 % 5.6 ONO max 6.7 Maestrale 84 % 1020 hPa 3 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 6 O max 6.3 Ponente 83 % 1020 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 5.8 ONO max 6.4 Maestrale 81 % 1020 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° prob. 3 % 5 NO max 5.7 Maestrale 63 % 1020 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 16 % 12.3 ESE max 16.7 Scirocco 57 % 1020 hPa 15 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° prob. 10 % 8.8 SSE max 11.1 Scirocco 72 % 1019 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 3 % 5.6 OSO max 5.8 Libeccio 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 6.4 OSO max 7.1 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:21

