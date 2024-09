Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in serata, si prevede un incremento delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Analizzando i dati, si evidenzia una certa stabilità atmosferica, con venti leggeri e una pressione atmosferica che si attesta intorno ai 1010 hPa.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, con umidità che si aggira attorno al 73%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nord Est, con una velocità di circa 13,8 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita si manterrà simile a quella reale, garantendo un comfort notturno.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature comprese tra 18,2°C e 21°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra 5,7 km/h e 9,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 59% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che toccheranno i 21,5°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma la situazione cambierà nel corso della sera. I venti si manterranno leggeri, con direzione prevalentemente orientale. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista tra le 22:00 e le 23:00. Le temperature scenderanno a circa 19,5°C, con una sensazione di freschezza accentuata dalla presenza della pioggia. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 15,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Piombino mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di sereno. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile. La settimana si prospetta interessante dal punto di vista meteorologico, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, ma con la necessità di tenere d’occhio le possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 12.7 NE max 13.1 Grecale 74 % 1012 hPa 4 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 11.1 ENE max 10.4 Grecale 71 % 1011 hPa 7 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 9.9 E max 9.9 Levante 66 % 1011 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 5.7 ESE max 10.1 Scirocco 59 % 1011 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° prob. 2 % 6.6 NO max 9.2 Maestrale 58 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° prob. 23 % 4.5 N max 8.4 Tramontana 56 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 17 % 10.3 E max 11.3 Levante 61 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.19 mm 15.7 ENE max 16.9 Grecale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.