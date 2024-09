Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma la presenza di piogge potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che ci si avvicinerà al mattino, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la temperatura a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 18°C.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, raggiungendo il 26%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità crescente, che toccherà punte del 79%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.92mm entro le 17:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a 19°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno superare i 1.38mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’85%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rho mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La giornata di Mercoledì 11 Settembre si preannuncia quindi piuttosto umida e piovosa, con temperature gradevoli ma un clima complessivamente poco favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 3.8 NE max 4.6 Grecale 73 % 1010 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 3.6 ENE max 4.4 Grecale 77 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.7 NE max 6.8 Grecale 76 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21° prob. 13 % 4 E max 7.1 Levante 67 % 1010 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 26 % 6.2 SSE max 6.9 Scirocco 58 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.31 mm 5.2 SSE max 6.4 Scirocco 61 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.91 mm 1.3 E max 2 Levante 81 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +19° perc. +19.2° 1.38 mm 1.9 SE max 4 Scirocco 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:37

