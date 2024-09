Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La mattina porterà un leggero miglioramento, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 23°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 21°C. La sera si chiuderà con un cielo nuvoloso e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 18°C e un’umidità del 66%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,4 km/h, proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 17,6°C alle 01:00 e continuando a mantenere una copertura nuvolosa al 100% fino alle prime luci dell’alba.

La mattina inizierà con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Alle 07:00, la temperatura salirà a 17,5°C e l’umidità scenderà al 66%. Proseguendo verso le 09:00, la temperatura raggiungerà i 20,7°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa, attorno al 13%. Alle 11:00, si registrerà un picco di 23,1°C, con condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29% alle 15:00, mentre la temperatura scenderà leggermente a 21°C verso le 17:00. L’umidità si attesterà intorno al 54%.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18,8°C alle 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per Domenica, quando si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, nei giorni successivi, si potrebbero verificare nuove perturbazioni, portando a un ritorno di condizioni più instabili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso di Sabato potrebbe prolungarsi anche nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 4.1 NE max 4.5 Grecale 67 % 1022 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 5 ENE max 5.9 Grecale 74 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.5° perc. +17° Assenti 3 E max 5.5 Levante 66 % 1022 hPa 10 poche nuvole +22.2° perc. +21.7° Assenti 3 ENE max 6 Grecale 49 % 1022 hPa 13 poche nuvole +23.7° perc. +23.3° prob. 3 % 7.7 SE max 6.3 Scirocco 42 % 1020 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° prob. 3 % 8.5 SE max 8.6 Scirocco 49 % 1020 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 4 ESE max 4.3 Scirocco 61 % 1021 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

