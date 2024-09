Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Roma si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa crescente. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C durante la notte a un massimo di 24,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 50% e il 79%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina inizierà con poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,5°C entro le 9:00. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. Le temperature toccheranno il picco di 24,2°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere gradualmente fino a 20°C verso le 18:00. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a rendere il clima piacevole.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un’umidità in aumento che raggiungerà il 79%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima potrebbe risultare più fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare rapidamente. La giornata di Martedì 1 Ottobre si presenterà quindi come un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto prima dell’arrivo di un clima più autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 6.9 N max 9.4 Tramontana 65 % 1019 hPa 3 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 6.5 NNE max 8.6 Grecale 63 % 1018 hPa 6 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 4.5 NNE max 6 Grecale 59 % 1018 hPa 9 poche nuvole +21.5° perc. +20.9° Assenti 1 OSO max 2.7 Libeccio 43 % 1018 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° Assenti 9.9 SO max 9.1 Libeccio 46 % 1016 hPa 15 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 12.3 SO max 10.8 Libeccio 58 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20° perc. +19.9° Assenti 6.5 SO max 10.9 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 1.4 S max 3.9 Ostro 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:46

